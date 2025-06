Bauru deixa de contar com Conselho Comunitário de Segurança

Mais uma vez, Bauru deixou de contar com os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs), que já foram muito atuantes na cidade. Criados no Estado de São Paulo nos anos 1980 para fortalecer a relação entre a comunidade e a polícia, eles desempenham uma função crucial no município ao estimular a prevenção criminal, além de encaminhar outras demandas da população. No entanto, sem a adesão de voluntários, o último que restava encerrou suas atividades.

Ex-presidente do Conseg Centro/Sul, Guilherme Bacci informou oficialmente, no final de maio, a suspensão dos trabalhos por meio de um grupo de WhatsApp, que reunia seus membros e foi desativado. A primeira vez que Bauru ficou sem conselhos foi em meados de 2020, por conta das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Conseg Centro/Sul voltou à ativa em 2023. Porém, a iniciativa não durou muito e, em maio de 2024, o grupo foi desativado mais uma vez.

Quatro meses depois, voltou informalmente. Mas, apenas agora, em maio último, Guilherme Bacci encerrou oficialmente o conselho em nome da antiga diretoria.