Inverno na Argentina

Trata-se de um hotel 5 estrelas em meio à selva, com vistas deslumbrantes para a Garganta do Diabo - o salto mais emblemático das Cataratas do Iguaçu, declarado Patrimônio Natural da Humanidade em 1984 e uma das 7 Maravilhas Naturais do Mundo desde 2011.

Iguaçu é ideal para ser visitado no outono e inverno. Dentro do Parque Nacional, trilhas e passarelas convidam a explorar uma paisagem única, em meio à exuberante flora e fauna locais. É um passeio inesquecível, onde é possível até chegar à Garganta do Diabo - a mais impressionante queda d'água, com mais de 80 metros.

