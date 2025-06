A ilusão do alívio

A experiência com o álcool e o tabaco reforça essa advertência: a legalização e regulamentação não eliminam os riscos - muitas vezes, os ampliam. Ainda que nem todos se tornem dependentes, nenhum uso de substância psicoativa é neutra no organismo humano. Assim como ocorre com o álcool, muitos não desenvolvem vício clínico, mas perdem o equilíbrio, a lucidez e a liberdade interior.

O uso de substâncias para fugas ou tentativas de preencher o vazio existencial é sinal de uma alma em busca de sentido. A crescente aceitação da maconha é, portanto, mais do que uma mudança cultural ou legal - é um sinal de alerta social, espiritual, além de um desafio terapêutico e pastoral urgente. Ignorar esse tema é ignorar o sofrimento de muitos. O silêncio das autoridades, inclusive da Igreja, não protege - pelo contrário, favorece a curiosidade e abre espaço para práticas não discernidas à luz da saúde mental e física.

A fé cristã, porém, apresenta uma resposta considerável. A Bíblia ensina que a verdadeira paz não vem de experiências artificiais, mas do relacionamento restaurado com Deus por meio de Jesus Cristo (Rm 5.1,2 ; Jo 14.27). Nele encontramos descanso que não é passageiro, sentido que não se esgota e cura que vai até as raízes mais profundas da dor humana. A resposta de Cristo às mazelas da vida une verdade, graça e esperança, conduzindo-nos à liberdade plena (Jo 8.36).