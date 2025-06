Meia Cauã Aguiar reforça o Noroeste na Copa Paulista

O meia Cauã Aguiar, de 24 anos, é o novo reforço confirmado pelo Noroeste para a Copa Paulista Sicredi 2025. O jogador é canhoto, tem 1,71m de altura e tem como principais características o passe criativo, a velocidade e o drible.

Natural de Ilhéus (BA), Cauã Santos Aguiar teve três clubes formadores na base: Corinthians, Votuporanguense e o Fluminense, onde defendeu as equipes sub-20 e sub-23 do Tricolor Carioca até 2023. No ano seguinte, ele atuou pela Ferroviária na Série A2 do Paulista e também no acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. No início de 2025, Cauã defendeu novamente a Férrinha na A2 de São Paulo.

Ao vestir a camisa do clube pela primeira vez, nesta sexta-feira (13), para fotos no Alfredão, Cauã destacou estar feliz por fazer parte do projeto apresentado pelo Norusca. “Estou motivado por chegar aqui e poder contribuir para que a gente faça um grande campeonato, se Deus quiser. Minha expectativa é muito alta. Venho para somar junto com o grupo”, comentou ele em vídeo para a TV Norusca, canal oficial do time no YouTube.