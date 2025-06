GP do Canadá 2025

Depois de três etapas seguidas na Europa e uma semana de descanso, os pilotos da F1 chegam na América do Norte para a disputa do GP de Canadá, em Montreal, no circuito Gilles Villeneuve. Esta será a 10ª etapa da temporada que traz Oscar Piastri na liderança do ranking mundial.

A tradicional prova do Canadá faz parte do grid desde 1978 e foi vencida pela primeira vez por Gilles Villeneuve, que dá nome ao circuito. De 1978 a 1981, o GP era chamado de Ilha de Notre Dame, mas foi rebatizado em 1982 para homenagear o ex-piloto que morreu após bater na classificação para o GP da Bélgica do mesmo ano.

MAIORES VENCEDORES