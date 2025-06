Atleta da ABDA conquista ouro no salto em distância em Portugal

O atleta Victor Gabriel de Assis Ramos, da equipe de atletismo da ABDA, segue se destacando nas pistas da Europa. Na segunda-feira (10), Victor conquistou a medalha de ouro na prova do salto em distância no Meeting Memorial Mário Moniz Pereira, realizado em Lisboa, Portugal, com a marca de 7,42 metros. A vitória na capital portuguesa veio logo após mais um pódio no continente europeu. No último domingo (9), o atleta disputou o Gorzów Meeting, na Polônia, onde garantiu a medalha de bronze ao saltar 7,40 metros. Victor Ramos está em uma sequência de competições internacionais de alto nível com o objetivo de somar pontos no ranking mundial e conquistar uma vaga no Campeonato Mundial de Atletismo, que será realizado no Japão.