Calcanhar de Aquiles e a estranheza dos dentes

Toda estrutura ou sistema tem um ponto fraco, quase sempre referido como “calcanhar de Aquiles”. Os dentes também têm e corresponde ao ponto de encontro entre o esmalte da coroa com o cemento da raiz. Justamente onde a gengiva se encontra com os dentes e os rodeiam. Este ponto de encontro é conhecido como junção amelocementária e forma uma linha que contorna esta parte do dente, conhecida como região cervical dos dentes.

No lugar que a mãe segurou no tornozelo, a água não criou uma película protetora, ficou ali uma janela ou gap exposto do corpo. Conta a lenda que, um dia antes da guerra de Troia, na cercania da cidade, Aquiles profanou o templo de Apolo, uma poderosa divindade. Irado, em plena batalha da invasão da cidade, no dia seguinte, Apolo direcionou uma das setas do inimigo para seu tornozelo, penetrando, impiedosamente, tirando-lhe a vida. Esta é quase a descrição da cena final do filme Troia, com Brad Pitt.

FOI IMPORTANTE

Até o ano 2000 se achava que em apenas 10% dos dentes, na linha de contorno cervical, se tinha áreas ou janelas microscópicas em que o esmalte e o cemento não se encontravam e deixavam exposta a dentina subjacente, delicadamente recoberta pelo gel da gengiva chamado matriz extracelular.