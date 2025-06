Anabolizantes e seus efeitos: conheça e se cuide

O uso controlado, sempre sob orientação médica, é permitido para tratamentos específicos, como casos de reposição hormonal. Ainda assim, muita gente toma a substância sem prescrição médica, especialmente no meio esportivo e estético, ficando à mercê dos riscos.

Isso porque as substâncias podem causar sérios danos à saúde, como problemas no fígado, coração, sistema hormonal e até distúrbios psiquiátricos.

Desde 2023, o Conselho Regional de Medicina proibiu o uso de anabolizantes sem prescrição médica aqui no Brasil.

Na coluna de hoje, eu falo mais sobre esse assunto.

Quem pode tomar anabolizantes, afinal?

Anabolizantes são recomendados apenas em contextos médicos específicos, sob prescrição e acompanhamento profissional, para casos de pessoas com deficiência hormonal, como homens com baixa taxa de testosterona; pacientes com doenças que causam perda de massa muscular e alguns tipos de anemia.