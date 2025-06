Inflação comportada

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, registrou uma alta de 0,26% em maio. O resultado representa uma queda de 0,17 ponto percentual (p.p.) em relação ao mês anterior, quando o IPCA havia subido 0,43%. No acumulado do ano, o índice registra uma alta de 2,75%. Já na janela de 12 meses, após um período de aceleração, a inflação desacelerou de 5,53% para 5,32%. Essa é a menor alta para o mês desde 2023, quando os preços subiram 0,23% em maio. No ano, o menor índice registrado até agora foi em janeiro, de 0,16%. Veja o resultado dos grupos do IPCA em maio: Alimentação e bebidas: 0,17%; Habitação: 1,19%; Artigos de residência: -0,27%; Vestuário: 0,41%; Transportes: -0,37%; Saúde e cuidados pessoais: 0,54%; Despesas pessoais: 0,35%; Educação: 0,05%; Comunicação: 0,07%.

Copom tem reunião

Nos próximos dias 17 e 18, terça e quarta-feira, o Copom - Comitê de Política Monetária do Banco Central se reunirá para decidir sobre o futuro da taxa de juros. A inflação "mais comportada" poderia sinalizar com uma mudança do comportamento da Autoridade Monetária, mais flexível com os juros, contudo, esse recorte de maio não pode servir como único parâmetro para esta decisão. Ainda há dúvidas quanto ao controle fiscal, as tarifas americanas e o próprio controle inflacionário. A cotação do dólar mais comportada ajuda, mas é pouco. O indicativo é que na melhor das hipóteses a taxa básica seja mantida em 14,75%.