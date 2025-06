Terreno do antigo Cine Bauru volta a ser alvo de queixas

O terreno onde funcionou por 20 anos o Cine Bauru, localizado no cruzamento das ruas Treze de Maio e Cussy Júnior, no Centro, voltou a ser alvo de invasões e, consequentemente, de queixas. Segundo vizinhos, pessoas interessadas em furtar ferro e consumir drogas arrombaram o portão e têm entrado no local, como ocorreu na madrugada desta quinta-feira (12). Para piorar, com o mato alto, também têm surgido insetos e escorpiões nos imóveis vizinhos.

O antigo Cine Bauru foi inaugurado no local em 1980. A demolição do prédio começou em 2011 e foi concluída em 2012. Em 2023, conforme mostrou o JCNET em duas reportagens, o terreno foi totalmente cercado com grades e arame farpado pelo proprietário, numa tentativa de impedir novas invasões.

No entanto, as estruturas foram vandalizadas poucos dias depois. À época, os mesmos vizinhos denunciaram uma sequência de cinco invasões seguidas de furtos em imóveis próximos, ocorridas em um período de apenas 15 dias. Os criminosos utilizavam o terreno como ponto de acesso e rota de fuga, relataram moradores.