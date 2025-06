Prefeitura lança 'Água de Todos', com R$ 64,5 mi em investimentos

No Diário Oficial deste sábado (14) serão publicadas as aberturas das licitações do poço da região do Vargem Limpa e do primeiro poço do Complexo do Val de Palmas, ambos com recursos próprios do DAE. O segundo poço do Val de Palmas será perfurado como contrapartida da Pacaembu Construtora.

Os outros dois poços do Complexo do Val de Palmas, assim como os dois reservatórios, um com capacidade de 1 milhão de litros e outro com 3 milhões de litros, terão as licitações abertas nas próximas semanas, já com os recursos do financiamento.

A água produzida nos quatro poços do Complexo do Val de Palmas será armazenada inicialmente nos dois reservatórios do próprio Complexo, e depois vai para o reservatório do Alto Paraíso, que tem capacidade de reservação de 6 milhões de litros.