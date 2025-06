Du Mauad: Vai começar o Super Mundial

Fla busca o bi, enquanto Palmeiras, Botafogo e Flu querem o título inédito...

Vai começar o maior evento futebolístico do ano! O Super Mundial de Clubes da Fifa terá o pontapé inicial amanhã, com o Inter Miami (de Lionel Messi) jogando contra o Al Ahly, do Egito. O torneio (que será disputado nos Estados Unidos) terá sua grande final no dia 13 de julho. O 1º brasileiro a entrar em campo é o Palmeiras, que no domingo (dia 15), às 19h, encara o Porto. O Botafogo joga no mesmo dia, às 23h, contra o Seattle Sounders. O Flamengo estreia na segunda (dia 15) e o Flu faz seu primeiro jogo na terça. Esse Mundial de Clubes será o 1º com o novo formato (expandido) contando com 32 times, divididos em 8 grupos. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam pras 8ªs de final, quando começa o “mata-mata” com jogo único. É inegável que os favoritos são as potencias européias, como Real Madrid, PSG (atual campeão da Champions), City e Bayern. Dos brasileiros, o Flamengo é o único que já conquistou o Mundial (em 1981). Palmeiras, Flu e Botafogo buscam o 1º título. O que pode mudar a expectativa é o final de temporada européia. Os times considerados favoritos chegarão bem desgastados fisicamente. Quem sabe aí não possa pintar uma surpresa...

Os grupos e os favoritos do Super Mundial...