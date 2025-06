Dia de Santo Antônio agita festas juninas em Bauru; confira

Quem passou o Dia dos Namorados sem um par romântico já pode voltar a sorrir. Com a chegada do Dia de Santo Antônio nesta sexta-feira (13), o "santo casamenteiro", como é conhecido, a expectativa é de muita agitação, alegria, música ao vivo e variedade gastronômica nos mais de 35 arraiás que ocorrerão em Bauru entre junho e julho. Só neste fim de semana a circulação de pessoas deve chegar a cinco mil, afirma o frei James Luis Girardi, da Paróquia Santo Antônio, do Bela Vista. O principal atrativo da celebração é o tradicional bolo de Santo Antônio, que esconde um par de alianças em um dos mais de quatro mil pedaços de 800 gramas que serão distribuídos hoje. Para os fiéis, as missas e quermesses continuam nas igrejas.