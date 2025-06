São Paulo perde do Vasco e fica a um ponto do Z4

O São Paulo foi derrotado pelo Vasco, nesta quinta-feira (12), por 3 a 1, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou ao terceiro revés seguido na competição. Rayan, Nuno Moreira e Vegetti anotaram os gols cariocas no MorumBIS, que ouviu vaias da torcida são-paulina durante e ao fim do jogo. Ryan Francisco fez o do Tricolor.

Sendo assim, o time comandado por Luis Zubeldía segue com 12 pontos e cai para a 14ª posição, a um ponto de distância da zona de rebaixamento. O Vasco chega a 13 pontos, volta a vencer após dois jogos, ultrapassa o Tricolor e fica em 13° lugar.

O Campeonato Brasileiro agora terá uma pausa devido à Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho. O São Paulo só volta a campo no próximo mês para enfrentar o Flamengo, no Maracanã. O Vasco, por sua vez, duela com o Botafogo, no Nilton Santos. A CBF, porém, ainda não definiu os detalhes dos jogos da 13ª rodada do Brasileirão.

O jogo