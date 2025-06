Corinthians sai atrás, mas busca empate com o Grêmio

Nesta quinta-feira (12), Corinthians e Grêmio ficaram no 1 a 1 no último jogo antes da pausa do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes da Fifa. Desfalcado, o Timão saiu atrás em Porto Alegre, mas buscou o empate através de um golaço de Breno Bidon e completou a quarta partida consecutiva sem vitória sob comando de Dorival Júnior.

O resultado não muda muita coisa na tabela de classificação da Série A. A equipe do Parque São Jorge pula para o décimo lugar, com 16 pontos, e se mantém à frente do Imortal, que vem logo atrás, em 11º, com a mesma pontuação.

Os times terão um longo período de paralisação até a próxima rodada do Brasileiro. O Corinthians entra de férias e só volta a campo daqui a cerca de um mês, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. A data e o horário do confronto ainda não foram confirmados pela CBF.