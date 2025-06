Santos vence Fortaleza com gol nos acréscimos e sai do Z4

Foi no sufoco, mas Rollheiser marcou nos acréscimos e o Santos deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (12), em confronto direto contra o Z4, o Peixe venceu o Fortaleza, por 3 a 2, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do torneio nacional. Barreal e Guilherme anotaram os outros dois gols do time santista, enquanto Pikachu (2x) fez para o Leão do Pici.

Com o resultado, o Santos enfim saiu do Z4 do Brasileirão. O Alvinegro Praiano somou sua segunda vitória seguida como visitante, chegou aos 14 pontos e pulou para a 15ª colocação. Do outro lado, o Fortaleza amargou sua quarta derrota consecutiva no torneio e segue na zona da degola, caindo para a 18ª posição, com dez pontos.

Agora, o calendário do futebol brasileiro será paralisado para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Santos e Fortaleza só voltam aos gramados no mês de julho. Na próxima rodada da Série A, o Peixe encara o Palmeiras, enquanto o Fortaleza pega o Ceará. Datas e horários ainda serão definidos posteriormente pela CBF.

O jogo