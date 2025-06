Dono do laboratório de anabolizantes está em prisão preventiva

A prisão do homem de 43 anos, apontado pela Polícia Civil como o proprietário e distribuidor de um laboratório milionário de anabolizantes em Bauru, foi convertida em preventiva. Cerca de R$ 2 milhões em produtos, já com a marca criada por ele: “AZ Laboratory Pharma”, foram apreendidos pela equipe da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (2.ª Dise). As vendas eram realizadas pela Internet e os pedidos, enviados pelos Correios para todo o Brasil.

Conforme o JCNET noticiou na terça-feira (10), após investigação chefiada pelo delegado Marcelo Bertoli Gimenes, titular da 2.ª Dise, os agentes chegaram ao local, situado na Vila Independência. Lá, encontraram uma estrutura completa para a produção dos anabolizantes. Foram apreendidos entre três mil e cinco mil frascos prontos para venda (cerca de R$ 160,00 por unidade), além de balanças, envasadoras, embalagens e grande quantidade de insumos — entre eles, diferentes tipos de testosterona. “Todos os produtos eram vendidos sem registro da Anvisa, o que representa risco à saúde”, afirmou Gimenes.

Ainda segundo o delegado, o suspeito utilizava insumos importados do Paraguai, que eram manipulados com substâncias como óleo de uva para se tornarem injetáveis. Ele também produziu materiais publicitários com a marca, como bonés e camisetas, e patrocinava atletas de academias, oferecendo os produtos gratuitamente.