Unimed Bauru homenageia doadores de sangue

Para celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado neste sábado, dia 14 de junho, a Unimed Bauru preparou uma ação especial de agradecimento para aqueles que se dedicam a salvar vidas através da doação de sangue. Na última semana, os 80 primeiros doadores que compareceram ao Hemovida, receberam uma camiseta exclusiva, que já se esgotaram nesta quinta-feira (12).

A ação tem o objetivo de aumentar os estoques do banco de sangue, que, historicamente, enfrentam um período crítico nesta época do ano. De acordo com a gerente de Marketing da Unimed Bauru, Márcia Palhacci, a campanha buscou engajar a população e fortalecer a solidariedade neste momento fundamental para garantir o atendimento a todos os pacientes que necessitam de transfusões.

"A doação de sangue é um gesto simples, mas que pode salvar até quatro vidas. Por isso, é tão importante que as pessoas se mobilizem, especialmente em períodos como este, quando o banco de sangue precisa estar bem abastecido para atender às demandas da região", afirma.