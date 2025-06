Bauru: trecho da Rondon, próximo ao Sesc, registra engavetamento

Um engavetamento envolvendo quatro veículos foi registrado na manhã desta quinta-feira (12), por volta das 7h, no sentido Interior-Capital do quilômetro 341 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em baixo do viaduto da Cruzeiro do Sul, nas proximidades do Sesc, em Bauru. Motoristas enfrentaram congestionamento no trecho.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, não houve feridos, apenas danos materiais. Uma ambulância da Concessionária ViaRondon esteve no local e as causas da colisão ainda serão apuradas. O local tem grande fluxo de veículos e é conhecido por acidentes recorrentes, lentidão na subida e frenagens bruscas