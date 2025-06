Bauru lidera multas da Cetesb por poluição de veículos a diesel

Bauru registrou o maior percentual de veículos a diesel irregulares durante a megaoperação de combate à poluição atmosférica realizada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) nesta segunda-feira (10). Dos veículos fiscalizados na cidade, 5,3% foram autuados por emissões acima do permitido — a maior proporção entre todos os 27 pontos monitorados no estado.

A ação, que integra a Operação Inverno 2025, vistoriou ao todo 34.217 veículos em rodovias paulistas, com apoio da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Rodoviária Federal. Foram aplicadas 404 autuações, o que corresponde a 1,5% do total. A maior parte dos veículos abordados estava em conformidade com as normas ambientais.

Durante as abordagens, foram utilizados opacímetros (equipamentos que medem a densidade da fumaça), testes com ARLA 32 (agente redutor de emissões) e a Escala de Ringelmann, que avalia visualmente a cor da fumaça emitida.