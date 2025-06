Sedecon alerta e orienta população idosa sobre golpes digitais

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Campus Bauru, apoia ações que alertam idosos sobre golpes digitais. Durante o curso de 'Inclusão Digital 40 ', além dos participantes aprenderem técnicas iniciais de tecnologia, eles recebem dicas para se prevenir de fraudes na internet.

No Brasil, de acordo com dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), as maiores vítimas das violações aos direitos humanos são pessoas idosas. O levantamento reflete o período de janeiro a primeira semana de julho de 2022, quando foram registradas mais 44 mil denúncias. Deste total, 12 mil estão relacionadas à violência patrimonial ou financeira dirigidas a pessoas com 60 anos ou mais (54,8%), seguido de mulheres (28,2%) e crianças e adolescentes (6,7%).

O secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Jurandir Posca, destaca a importância do alerta aos idosos. "É fundamental que a Sedecon alerte a população contra golpes digitais, principalmente o público mais velho. E nós fazemos este trabalho tanto na Casa do Empreendedor quanto em nosso Centro de Inovação Tecnológica (CIT)", comenta o secretário.