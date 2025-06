Legião Feminina promove feijoada solidária após furto

A Legião Feminina de Bauru promove, no próximo sábado (14), uma feijoada solidária em sistema drive-thru com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção das atividades da entidade. A ação ocorrerá das 11h às 14h, em frente à sede da instituição, localizada na Praça Rodrigues de Abreu, 1-37, no Centro.

O prato completo, que acompanha arroz, couve, farofa e vinagrete, está sendo vendido a R$ 45,00. A renda obtida com as vendas será importante para reforçar o caixa da Legião Feminina após o furto de fiação elétrica sofrido pela entidade no último sábado (7).

Os criminosos invadiram as dependências da instituição e levaram uma grande quantidade de fios, o que provocou a interrupção do fornecimento de energia. Por consequência, os treinamentos e demais atividades oferecidas à comunidade precisaram ser temporariamente suspensos.