Mesmo com alertas, golpe do falso advogado ainda ocorre em Bauru

O golpe do falso advogado não é novo e consiste no uso de fotos, nomes e números de registro de profissionais do Direito para solicitar, de seus clientes, quantias em dinheiro referentes a processos. Em geral, as cobranças chegam a pessoas que, de fato, têm algum tipo de valor a receber em ações.

Os golpistas acessam, então, nas plataformas online de tribunais, causas que não tramitam em segredo de Justiça para descobrir informações sobre as partes envolvidas, como número do processo e nomes completos, bem como endereços ou números de telefone. Depois induzem as vítimas a pagarem uma quantia em dinheiro supostamente necessária para liberação do valor.

"Vários advogados estão sendo alvo e a orientação, além de registrar boletim de ocorrência, é alertar seus clientes a ficarem atentos. Diante de qualquer dúvida, as pessoas devem entrar em contato com os profissionais do Direito por meio dos números que estão acostumados, ligar no número fixo ou até ir presencialmente ao escritório. Esta checagem é fundamental para evitar cair em golpes", reforça.