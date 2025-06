Entrelinhas

Noves fora a disputa entre acusadas e Damaris, fato é que membros da base do governo têm ampliado cobranças de demandas represadas - muitas vezes com questionamentos até entre correligionários. É o caso das declarações do vereador Mané Losila (MDB) durante a sessão da última segunda-feira (9).

E a água?

O emedebista voltou a cobrar ações para garantir o abastecimento de água na região Oeste. Os vereadores já fizeram sua parte, disse Losila ao mencionar a aprovação do financiamento de R$ 40 milhões ao DAE. Para ele, a bola agora está com a autarquia e o próprio Executivo, comandados respectivamente por Renato Purini (MDB) e Suéllen Rosim (PSD), que se casaram no mês passado.