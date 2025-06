DAE realiza reparo emergencial em rede de água no bairro Tangarás

A Divisão Técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru realiza, nesta quinta-feira (12), um reparo emergencial na adutora de água potável de oito polegadas localizada na quadra 8 da rua Flávio Aredes Lopes, no bairro Tangarás.

Para viabilizar a manutenção, o abastecimento no bairro será temporariamente suspenso. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no final da manhã do mesmo dia, com a retomada e normalização gradativa do fornecimento em seguida. Não haverá interdição de vias.

A autarquia orienta que os moradores do bairro utilizem a água de seus reservatórios domiciliares com moderação, priorizando o consumo para tarefas essenciais de alimentação e higiene. Imóveis que contam com caixa d’água com capacidade adequada não deverão ser afetados pela paralisação.