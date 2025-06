Atacante Matheus José reforça o Noroeste para a Copa Paulista

O Noroeste conta com um novo reforço ofensivo para a Copa Paulista Sicredi 2025. O atacante Matheus José, de 20 anos, chega por empréstimo do São Bernardo FC, onde disputou o Paulistão 2025 e a Série C do Campeonato Brasileiro. Natural de Rio Verde (GO), o jogador atua como extremo, é destro e mede 1,82m.

Matheus iniciou sua carreira no Independente de Rio Verde, clube de sua cidade natal. Em seguida, destacou-se no Londrina, onde marcou 15 gols, e depois defendeu o Cascavel, balançando as redes 18 vezes.

O atacante declarou estar feliz e motivado por defender o Norusca na competição em que o clube de Bauru é bicampeão — com títulos conquistados em 2005 e 2012.