Noroeste define preços dos ingressos para a Copa Paulista

O Esporte Clube Noroeste divulgou oficialmente os preços dos ingressos para as suas partidas como mandante na Copa Paulista Sicredi 2025. A estreia do Norusca será dia 21 de junho, um sábado, às 19h, contra o Grêmio Prudente, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

O Alvirrubro destaca que os planos de Sócio Torcedor estão ativos e podem ser adquiridos pelo site http://noroeste.eusoutorcedor.com.br

TABELA DE PREÇOS (TODOS PAGAM MEIA)