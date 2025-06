Bauru: com vários hematomas, homem é encontrado morto no Jaraguá

Com vários hematomas, um homem ainda não qualificado pela polícia foi encontrado morto, em um imóvel do Parque Jaraguá, em Bauru, no final da manhã desta terça-feira (10). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, após constatar o óbito, informou a Polícia Militar (PM).

Segundo o delegado da Polícia Civil Glaucio Stocco, o homem foi morto por agressão.

Neste momento, uma equipe da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil está no local e investiga o caso como homicídio. O JCNET acompanha o caso.