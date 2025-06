Noroeste recebe o Botafogo para jogo-treino no sábado

O técnico Ivan Canela comandará o Noroeste no segundo jogo-treino preparatório para a Copa Paulista Sicredi 2025, no sábado (14), a partir das 15h30, novamente contra o Botafogo, desta vez no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. A atividade será realizada com portões fechados ao público, mas a imprensa bauruense credenciada poderá acompanhar o treino no local. Na última sexta-feira (5), as equipes empataram por 1 a 1 no coletivo realizado no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto.

A equipe noroestina tem estreia marcada para o dia 21 de junho, também um sábado, às 19h, contra o Grêmio Prudente, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O Norusca está no Grupo 1, ao lado do próprio Grêmio Prudente, Linense, Monte Azul e Araçatuba.