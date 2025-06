Mesmo com chuva, Arraiá Aéreo arrecada 20 toneladas de alimentos

Mesmo com chuva, a 10ª edição do Arraiá Aéreo aconteceu em Bauru no último fim de semana, no Aercolube. O evento, que também é beneficente, arrecadou 20 toneladas de alimentos não perecíveis e rações para cães e gatos, metade do esperado devido ao mau tempo, segundo o senador Astronauta Marcos Pontes, que também é presidente do conselho da Fundação Astronauta Marcos Pontes (AstroPontes), a organizadora.

“A arrecadação foi mais baixa do que o normal devido ao tempo chuvoso. Nossa média é de 40 toneladas por ano. Mas ainda assim agradecemos toda a população que contribuiu de forma solidária, aos jovens presentes. Ano que vem será ainda maior”, destacou Marcos Pontes, em entrevista ao JC, no começo da tarde desta segunda-feira (9).

Foram 26 instituições beneficiadas ao todo. As 20 toneladas de alimentos foram organizadas na chácara da Comunidade Missão Cristã (CMC). O Arraiá teve a parceria do JCNET e do JC.