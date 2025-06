Sesi Bauru anuncia renovação de Lucas Barreto para temporada

Uma das poucas contratações da equipe do Sesi Bauru para a temporada 2024/25, Lucas Barreto seguirá com o time para mais uma temporada em Bauru. O central vai para sua segunda temporada consecutiva no time, a quinta no projeto de vôlei do Sesi-SP.

Na temporada 2024/25, Barreto dividiu posição com Thiery e Éder, e anotou 90 pontos durante a liga nacional. Sua partida de maior destaque foi no primeiro turno da Superliga, quando o central marcou 21 pontos na batalha de cinco sets contra o Praia Clube.

Retornando para o projeto de vôlei do Sesi-SP, pelo qual jogou nas categorias de base, então sediado no Sesi Vila Leopoldina, o central do Sesi Bauru analisou sua primeira temporada no time de Bauru e destacou a conexão com o elenco: