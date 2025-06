2ª melhor bloqueadora da superliga, Mayany renova com Sesi Bauru

Indo para sua quinta temporada consecutiva com o Sesi Vôlei Bauru, a central carioca revelou sobre sua relação com a equipe e com a cidade, destacando o acolhimento e estrutura à disposição da equipe:

"É maravilhoso estar defendendo essa cidade e esse time por mais um ano. Eu amo Bauru, a cidade me acolheu muito bem desde que cheguei. E estar aqui nesse time é muito bom, a estrutura do Sesi é muito boa. Temos os melhores equipamentos possíveis para ajudar na nossa performance, e muitos profissionais para nos ajudar também. Então estou muito feliz por mais uma vez vestir essa camisa”, completou a atleta do time bauruense.

Mayany Cristina Araújo de Souza

Nascimento: 24/11/1996 – Resende, Rio de Janeiro

Altura: 1,85m

Chegada no Sesi Vôlei Bauru: 2021/22

Passagens por: Botafogo, São José, Minas, Brusque, Minas, Barueri, Osasco

Bicampeã Sul-Americano de Clubes

Campeã Superliga

Melhor central Mundial de Clubes