Du Mauad: Alcaraz vence final épica em Roland Garros!

Está muito difícil assistir um jogo da Seleção Brasileira. Todos nós sabemos. A estreia do Carlo Ancelotti parece que não mudou nada. Uma atuação bem fraca no empate por 0 a 0 com o Equador na última quinta-feira (dia 5). Se as coisas “não melhoraram dentro de campo”, fora dele o ambiente parece que está mais leve. No sábado (dia 7) teve “altinha” e boné para trás de dia, banquinho e cantoria de noite. Aos poucos, Ancelotti vai se adaptando à cultura do futebol brasileiro. O tradicional “trote” na concentração da Seleção, teve o técnico italiano como o personagem principal. Depois de revelar que "não tem medo de cantar", Carlo interpretou a canção italiana "Os melhores anos de nossas vidas" em frente ao elenco. O "batismo" que é tradição na Seleção (que consiste em subir na cadeira, apresentar-se ao grupo e cantar uma música durante o jantar) foi tirado de letra por Carlo Ancelotti...

Com todo mundo devidamente "batizado", a Seleção encara o Paraguai amanhã, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas pra Copa do Mundo de 2026. Com 22 pontos, o Brasil ocupa a quarta colocação na tabela e estará garantido no Mundial em caso de vitória e derrota da Venezuela para o Uruguai, em Montevidéu. Esperamos pelo menos um pouco mais de futebol...

