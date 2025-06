“Somos mais fortes que as intempéries”, diz Marcos Pontes; VÍDEO

Ao agradecer à população de Bauru e região que, mesmo com chuva, compareceu à 10ª edição do Arraiá Aéreo neste final de semana, o idealizador do evento, Marcos Pontes, destacou que nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos, mas que, em qualquer circunstância, é possível fazer o melhor ao nosso alcance. “A gente é muito mais forte que qualquer intempérie que apareça na vida da gente”, afirmou o astronauta e também senador por São Paulo (VÍDEO).

Considerado o maior evento aéreo civil do Brasil e um dos maiores da América Latina, o Arraiá Aéreo garantiu ao público diversas atrações no solo, no ar e na área cultural. Até mesmo a Esquadrilha da Fumaça, uma das apresentações mais aguardadas, realizou suas manobras — independentemente do tempo nublado — tanto no sábado quanto na tarde deste domingo.

Segundo Pontes, a chuva atrapalhou, mas não tirou o espírito guerreiro de quem esteve presente no Aeródromo/Aeroclube, situado na quadra 19 da alameda Octávio Pinheiro Brisolla. Por isso, ele fez uma saudação especial aos pais que levaram seus filhos para se inspirarem.