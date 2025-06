Chuva forte em Bauru derruba árvore na Moussa Tobias

A chuva forte que atingiu Bauru na tarde deste domingo (8) provocou a queda de uma árvore na quadra 10 da avenida Moussa Tobias, que chegou a ficar com meia pista interditada, mas foi liberada. A Defesa Civil já acionou uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semma) para fazer a supressão da espécie. No entanto, o órgão pede cautela aos motoristas.

Até agora, neste domingo, o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) calculou 7,6 milímetros de precipitação, volume superior a de ontem, sábado (7), quando o acúmulo foi de 5,6 milímetros. Ainda segundo o órgão, o céu seguirá nublado, com áreas de chuvas, algumas com trovoadas e descargas elétricas (raios). Ventos de fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Nesta segunda-feira (9), o tempo permanece instável no estado de São Paulo, com muita nebulosidade e com áreas de chuvas isoladas, devido ao avanço da frente em direção ao Rio de Janeiro no decorrer do dia. A entrada do sistema de alta pressão pós-frontal, com massa de ar frio irá declinar as temperaturas.