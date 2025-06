Esquadrilha da Fumaça, a mais esperada, encanta em Bauru; VÍDEOS

Contrariando a expectativa de eventuais pessimistas, segundo quem a chuva poderia cancelar as apresentações, a Esquadrilha da Fumaça, uma das atrações mais esperadas do Arraiá Aéreo - Inspirando Gerações, voltou a encantar os presentes no evento, em Bauru, na tarde deste sábado (7).

Como das outras vezes, as manobras perfeitamente executadas pelos pilotos da Força Aérea Brasileira (FAB) puderam ser acompanhadas também de longe. Elas poderão ser conferidas, novamente, neste domingo (8), também por volta das 16h.

A FAB também esteve presente com o moderno simulador de controle de tráfego aéreo e demonstração estática de aeronaves, assim como fará o Exército com helicópteros e blindados. A Marinha também está presente, assim como a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil.