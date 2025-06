Esquadrilha CEU dá show de acrobacias em Bauru; VÍDEO

Sem se intimidar com o céu cinza, a Esquadrilha CEU deu show em Bauru, na tarde deste sábado (7), durante o 10º ‘Arraiá Aéreo – Inspirando Gerais. De tirar o fôlego de todos os presentes, as acrobacias aéreas, entre loopings e fumaças, demonstraram a habilidade dos pilotos. Eles voltam a se apresentar neste domingo, também por volta das 15h. Assista o vídeo.

Em solo também tem muita coisa interessante, como itens autênticos da 1ª Missão Espacial Brasileira - Missão Centenário. Quem passar pelo Aeroclube, na quadra 19 da alameda Octávio Pinheiro Brisolla, também poderá fotografar o monumento ‘Astronauta Marcos Pontes: do sonho ao espaço’. Ainda será possível visitar a réplica da cápsula Soyuz TMA-8 e conhecer o Museu Asas de um Sonho. Consta também na programação a participação em oficinas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, no planetário, no simulador interativo de corrida e no inflável Space Adventure, com 12 metros de altura.

O Arraiá contará com a presença da 501st Legion - Death Star Garrison, com seus impressionantes trajes oficiais de Star Wars, além do robô R2KT, único no Brasil, e do inovador robô Kromoled, que interage com o público em tempo real. A tradicional exposição de carros antigos também garantirá o encanto dos apaixonados por motores e história sobre rodas.