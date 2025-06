Autoridades abrem oficialmente a 10ª edição do Arraiá Aéreo

Também teve a oportunidade de acompanhar a estreia da aeronave KC-390, da Embraer, conhecida por seu uso em transporte de cargas e operações táticas/logísticas militares. O avião foi citado por Marcos Pontes, que lembrou o fato de Bauru ser um município historicamente ligado à aviação. O primeiro presidente da empresa, inclusive, é natural da cidade. Ozires Silva, além de fundador, ajudou no desenvolvimento da Embraer, uma das maiores fabricantes de aviões do mundo.

Autoridades abriram oficialmente a 10ª edição do Arraiá Aéreo – Inspirando Gerações, considerado o maior evento aéreo civil do Brasil e um dos maiores da América Latina. O evento conta com o apoio de mídia do JCNET/JC. No centro do palco principal, chamado Terra, estava o astronauta e senador por São Paulo, Marcos Pontes, idealizador da festa.

Depois de contar como idealizou o evento — inspirado em festas similares que frequentava com os filhos nos Estados Unidos —, o astronauta agradeceu a todos os parceiros que viabilizam a iniciativa, que inicialmente foi pensada para ser apenas um churrasco. O Arraiá, no entanto, ganhou outras proporções e hoje é um evento aguardado nesta época do ano.

Em seu discurso, Marcos Pontes também comentou sobre a chuva e lembrou aos pais presentes que, assim como na vida, nem sempre o céu é de “brigadeiro”. Ele reiterou que o Arraiá foi criado com o objetivo de levar ciência, educação, cultura e cidadania ao maior número possível de pessoas, além de despertar sonhos, promover o acesso ao conhecimento e estimular o protagonismo de crianças, jovens e famílias inteiras.

Os visitantes podem conferir itens autênticos da 1ª Missão Espacial Brasileira – Missão Centenário, visitar a réplica da cápsula Soyuz TMA-8 e conhecer o Museu Asas de um Sonho. Consta ainda na programação a participação em oficinas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, no planetário, no simulador interativo de corrida e no inflável Space Adventure, com 12 metros de altura.