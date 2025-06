Viatura dos Bombeiros capota na Bauru-Marília, perto da V. Dutra

Uma viatura do Corpo de Bombeiros capotou várias vezes por volta das 13h deste sábado (7), no quilômetro 357 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru–Marília, entre a Vila Dutra e o município de Piratininga.

Com o objetivo de apoiar e agilizar o atendimento médico, a Polícia Militar (PM) bloqueou as vias de maior movimento no trajeto até o Pronto-Socorro Central (PSC), para onde uma vítima foi conduzida em estado grave.

Segundo o Policiamento Rodoviário, o veículo seguia no sentido Bauru quando o acidente ocorreu. A pista ficou interditada está interditada e o JCNET acompanha o caso.