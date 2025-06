Arraiá Aéreo começa em Bauru com simulação de resgate; VÍDEOS

No principal deles, chamado Terra, acontece a abertura oficial, às 14h, com a presença de autoridades e do astronauta e senador por São Paulo, Marcos Pontes, idealizador da festa.

Considerado o maior evento aéreo civil do Brasil e um dos maiores da América Latina, o Arraiá, que tem o apoio de mídia do Jornal da Cidade/JCNET, conta também programação em terra, além de shows em três palcos.

A 10ª edição do Arraiá Aéreo – Inspirando Gerais começou, em Bauru, apesar do tempo cinza decorrente da chuva, que atrasou um pouco a programação. Nas imediações do Aeródromo da cidade, na quadra 19 da alameda Octávio Pinheiro Brisolla, já é possível observar movimentações no céu. Logo na abertura, às 12h, o Exército apresentou uma simulação de resgate (VÍDEOS).

Inclusive, itens autênticos da 1ª Missão Espacial Brasileira – Missão Centenário podem ser conferidos durante o evento. Ainda será possível visitar a réplica da cápsula Soyuz TMA-8 e conhecer o Museu Asas de um Sonho. Consta ainda na programação a participação em oficinas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, no planetário, no simulador interativo de corrida e no inflável Space Adventure, com 12 metros de altura.

O Arraiá contará também com a presença da 501st Legion – Death Star Garrison, com seus impressionantes trajes oficiais de Star Wars, além do robô R2KT, único no Brasil, e do inovador robô Kromoled, que interage com o público em tempo real. A tradicional exposição de carros antigos também garantirá o encanto dos apaixonados por motores e história sobre rodas.

A entrada solidária será revertida em apoio a quase 30 entidades assistenciais de Bauru e região. Portanto, o valor de R$ 10,00 será cobrado na entrada ou o interessado poderá levar um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração animal. A programação completa e utras informações: @fundacao.astropontes