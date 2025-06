Uso do 'vape' atinge recorde em todo Brasil

Um mau hábito com custo bilionário

Ainda segundo a pesquisa do Inca, doenças relacionadas ao tabagismo no Brasil têm um custo anual de R$ 153,5 bilhões, representando 1,55% do PIB nacional. O diretor-geral da instituição, Roberto Gil, atribuiu o aumento do consumo de tabaco convencional à redução dos preços do produto.



O cigarro convencional se tornou muito barato, o segundo mais barato nas Américas. E agora a gente está tendo uma retomada do preço de tributação. A gente precisa ter um preço do cigarro convencional que seja suficientemente alto, acompanhando outros países do mundo para desincentivar ao seu consumo.