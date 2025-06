Emagrecimento e câncer

Um amplo estudo encontrou um risco reduzido em 7% de desenvolver 14 tipos de câncer relacionados à obesidade entre usuários de agonistas (em farmacologia, um agonista é uma substância que se liga a um receptor e desencadeia uma resposta biológica, geralmente aumentando a atividade celular ou tecidual.

É como uma chave que se encaixa perfeitamente em uma fechadura o receptor e a abre, permitindo a entrada de energia ou sinalização), de GLP-1, classe à qual pertencem medicamentos muito usados para diabetes e perda de peso, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro.

As descobertas foram divulgadas pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco, na sigla em inglês), que abordará o trabalho em sua reunião anual em Chicago no fim do mês.