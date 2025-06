Queime as calorias com prazer

Mas de quanto é esse impacto na queima de calorias? Foi isso que cientistas da Universidade de Quebec, no Canadá, buscaram responder com a pesquisa. No estudo, publicado no periódico PLOS One, eles acompanharam 21 casais com idades de, em média, 22,6 anos.

Os participantes completaram uma sessão de exercícios que consistiu em cinco minutos de caminhada, seguidos por 30 minutos de corrida a aproximadamente 65% da frequência cardíaca máxima, o que é considerado uma intensidade moderada. A ideia era usar o gasto na atividade para comparar com o gasto na relação sexual.

Já o sexo foi definido como do início das preliminares até quando o casal decide que a relação chegou ao fim, com ao menos um orgasmo do homem ou da mulher. Por um mês, os casais foram instruídos a ter uma atividade sexual por semana em suas casas.