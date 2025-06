Peça 'Na Reserva' faz temporada até dia 29

O espetáculo teatral 'Na Reserva', uma realização do Laboratório de Experiências Teatrais (Lab ET), fará uma temporada entre 7 e 29 de junho, aos sábados e domingos, às 20h, em Bauru. A peça, que tem texto e a direção de Julio Zaicoski, foi contemplado com o edital do Programa de Estímulo à Cultura da Prefeitura Municipal de Bauru. O roteiro acontece na reserva técnica do Museu da Baronesa do Milho, um museu fictício, onde trabalha o museólogo Mauro e outras duas funcionárias, a ex-cabeleireira Claudete e a ex-professora Gláucia, desviadas de suas funções.

O texto propõe reflexões sobre a importância da memória de uma cidade e sobre o papel da cultura na construção da identidade de uma comunidade e de um País. No elenco estão: Aline Prado, Caio Takeji e Mariana Camargo. Produção de Ana Paula Mereu. O espetáculo tem a recomendação etária de 12 anos e a duração de 70 minutos. A temporada acontece de 7 a 29 de junho, sábados e domingos, às 20 horas na rua José Fernandes, 4-50, Jardim Estoril, Bauru. Os ingressos gratuitos podem ser retirados no sympla. O link está na bio do instagram: @laboratorio.et.

O Laboratório de Experiências Teatral (Lab ET) surgiu em 2023, fundado por Julio Zaicoski com a intenção de aprofundar as suas experiências artísticas com mais autonomia e identidade própria. Em 2024 as oficinas resultaram nos espetáculos "Rasante" (adaptação do texto "Insetos" de Jô Bilac), "Os Arqueólogos" (texto de Vinícius Calderoni) e "Homem Fiel Nasce Morto" e "Cáspite!" (ambos com textos de Nelson Rodrigues). O espetáculo "Na Reserva" é o 1º espetáculo profissional do Lab ET.