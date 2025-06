IBB recebe alunos do PEC-G e reforça inclusão e diversidade

Nos últimos 14 anos, o Instituto de Biociências de Botucatu (IBB) da Unesp tem sido destino de estudantes estrangeiros que buscam formação acadêmica de excelência por meio do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G). Neste ano, o IBB recebeu Naiara Gecivany Sanca, de 18 anos, natural da Guiné-Bissau. A jovem ingressou no curso de Ciências Biomédicas, mesma graduação escolhida por outras três intercambistas.

Desenvolvido em parceria entre o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e o Ministério da Educação (MEC), o PEC-G oferece a oportunidade para jovens de países em desenvolvimento, especialmente da África e da América Latina, cursarem graduação no Brasil.

Apesar de não receberem bolsas de estudo e não poderem exercer atividades remuneradas durante o período de intercâmbio, o PEC-G é uma importante ferramenta de inclusão e internacionalização da universidade. No entanto, os estudantes têm a possibilidade de pleitear duas modalidades de bolsa: a Bolsa MRE, oferecida pelo Ministério das Relações Exteriores, e a Bolsa Mérito, concedida com base no desempenho acadêmico.