Pesquisador da FOB integra banca de Mestrado na Suécia

A Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP) ampliou sua inserção internacional com a participação remota do pesquisador em Pós-Doutorado, Gerson Aparecido Foratori Junior como examinador externo na defesa de Mestrado de uma estudante do Karolinska Institutet, localizado em Estocolmo (Suécia), uma das mais prestigiadas instituições acadêmicas do mundo.

Gerson Foratori é cirurgião-dentista formado pela FOB-USP, e mestre e doutor em Ciências, área de Ortodontia e Saúde Coletiva, também pela FOB-USP.

A defesa ocorreu no dia 27 de maio de 2025 e o convite para integrar a banca foi resultado direto das colaborações científicas já estabelecidas entre o pesquisador da FOB-USP e docentes do Karolinska, no âmbito de projetos de pesquisa atualmente em desenvolvimento conjunto.