O melhor caminho é o dos vegetais

Substituir produtos de origem animal por alimentos de origem vegetal - mesmo aqueles definidos como "não saudáveis" - é uma estratégia eficaz para a perda de peso em adultos com diabetes tipo 1. A conclusão é de um novo estudo do Comitê de Médicos para a Medicina Responsável, publicado na revista científica Frontiers in Nutrition.

"Seja um mingau de laranja com aveia no café da manhã ou suco de laranja com pão branco torrado, qualquer uma das opções é uma escolha melhor para a perda de peso do que ovos e queijo cottage", afirma a médica Hana Kahleova, diretora de pesquisa clínica do Comitê de Médicos para a Medicina Responsável e principal autora do estudo, em comunicado.

A nova pesquisa é uma análise secundária de um estudo do Physicians Committee, o primeiro ensaio clínico a analisar o impacto de uma dieta vegana em pessoas com diabetes tipo 1. No estudo de 12 semanas, 58 adultos com diabetes tipo 1 foram aleatoriamente designados para um grupo vegano com baixo teor de gordura, sem limites de calorias ou carboidratos, ou para um grupo com controle de porções, que reduziu a ingestão calórica diária para participantes com sobrepeso e manteve a ingestão de carboidratos estável ao longo do tempo.