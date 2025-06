Dormir bem é essencial na rotina de quem faz esporte

"O sono contribui para a recuperação muscular. Já a privação de sono gera efeito oposto, aumentando os níveis de cortisol, hormônio que promove a degradação muscular. Essa falta pode causar fadiga persistente, dores musculares em vários segmentos corporais e queda no desempenho", explica o pediatra Ricardo do Rego Barros, consultor de Atividade Física da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro (Soperj).

Quando se é um atleta, boa parte do resultado na competição dependerá do esforço dedicado à rotina de treinos. Mas não é apenas esse fator que entra na conta. Há outros aspectos da vida que precisam estar na equação para alcançar o desempenho desejado. Um deles parece simples, mas tem um papel gigante: o sono.

Lucio Huebra, neurologista e médico do sono do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, reforça que é também enquanto dormimos que ocorre a maior parte da liberação do hormônio do crescimento, o GH. Especialmente para jovens atletas que já têm uma alta demanda do organismo, esse processo é essencial.

"Essa liberação ocorre especialmente no sono profundo, chamado de ondas lentas. O período da adolescência é de grande consumo energético, tanto pela grande atividade, tanto pelo crescimento e desenvolvimento, sendo necessário maior tempo de repouso. Portanto, sono de qualidade se torna primordial."

Outra parte do organismo que ainda está em desenvolvimento nessa faixa etária é o sistema nervoso central, lembra Rosana Cardoso, neurologista, pediatra e médica da Associação Brasileira do Sono (ABS). O que, para ela, torna o sono "particularmente importante": "O sistema linfático, essencial para a eliminação de resíduos do cérebro, é ativado de forma muito mais intensa durante o sono. O sono também é muito importante para a saúde mental, e os esportes exigem muita atenção e concentração."