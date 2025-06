O São João de São Paulo

Garça terá uma ampla programação de festa junina. Começando pelo 4º Arraiá do Adrianita até dia 8 de junho, no Parque Ecológico Jayme Nogueira Miranda, com apresentações musicais de artistas do município e da região, além de parque de diversões.

Garça ainda com a primeira edição do Garçaipira, uma festa junina inédita que nasce com o objetivo de valorizar as tradições populares e fortalecer o calendário de eventos do município, de 27 a 29 de junho, no Lago Artificial J.K. Williams, um dos cartões-postais de Garça.

Durante os três dias de evento, estão previstos shows musicais com repertório tradicional e temático, bem como apresentações de forró, sertanejo e música caipira, além de performances de grupos locais. Ainda haverá barracas de comidas típicas. Um dos momentos aguardados do Garçaipira será o Casamento Caipira, uma encenação tradicional e divertida.