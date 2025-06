'IAs não têm emoção e precisam de transparência', diz Wozniak

"A IA deveria ser como um repórter apurando informações. Eu gosto dela como uma possível ferramenta de busca na web, mas sempre deve haver um humano para filtrar, analisar, editar, selecionar as partes importantes e ser capaz de expressar o que aprendeu por si mesmo", disse.

Wozniak, que se descreve como um engenheiro com "pés no chão", afirmou que tem dificuldade de prever avanços tecnológicos com precisão além de um ou dois anos. Ele disse esperar que a IA traga assistentes pessoais mais eficazes, mas mantém a cautela quanto a sistemas que presumem saber o que é melhor para o usuário.

"Quando começamos a Apple naqueles primeiros anos, quando o mundo todo estava mudando, eu conseguia prever o que aconteceria no próximo ano porque estava trabalhando nisso", disse.